Вильнев: Феттель – идеальный напарник для Ферстаппена

В июле появились слухи о возвращении Себастьяна Феттеля в Red Bull в 2021 году. Сам немец выразил готовность вновь выступать за Милтон-Кинс, но руководители команды Кристиан Хорнер и Хельмут Марко слухи опровергли.

Многие, однако, считают, что вопрос еще не закрыт и Red Bull может нанять Феттеля. По мнению чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева такой ход был бы идеален для команды.

«У Ферстаппена уже были проблемы, их машинами совсем не просто управлять. Эдриан Ньюи всегда строит машины, которые доходят до предела, – сказал Вильнев в интервью Sky Italia. – И разница между Максом Ферстаппеном и Алексом Элбоном явно видна.

Феттель в прошлом уже доказал, что умеет управлять болидами Ньюи. Это делает его идеальным напарником для Ферстаппена. А у Red Bull наконец появилось бы два пилота, которые могут ехать на пределе».