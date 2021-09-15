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Формула 1 Новости

Вильнев: Ферстаппена наказали за колесо на голове у Хэмилтона

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По мнению Жака, Льюиса в Сильверстоуне тоже зря наказали

Вильнев: Ферстаппена наказали за колесо на голове у Хэмилтона

Макс Ферстаппен потеряет три позиции на старте Гран При России из-за столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Италии. Чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнев уверен, что голландца наказали не за его действия, а за то, что в результате аварии Red Bull оказался сверху на Mercedes, создав для Хэмилтона опасность.

«Макса не должны были наказывать, – цитирует Вильнева Corriere Della Sera. – В игре было два человека. Макс был агрессивен, ведь он мог бы срезать шикану, но тогда уступил бы Льюису позицию. А Льюис мог бы оставить ему еще 10 см, но он хотел остаться впереди. 

Судьи как будто сравнивали их намерения. Нельзя наказывать кого-то, если контакт начался за метры до того, как маневр стал намеренным. Они дали Максу штрафа потому, что колесо Red Bull оказалось у Льюиса на голове. Они говорят, что не наказывают за последствия, но сделали именно так».

Ранее Хэмилтон был наказан за столкновение с Ферстаппеном на Гран При Великобритании. Тот штраф Вильнев тоже считает ошибочным:

«Это тоже было ошибкой, а не умышленным действием. И меня беспокоит, что за ошибки раздают штрафы. 

Эти двое не могут оставаться в рамках. Льюис обычно не допускает таких ошибок – только с Максом. Ферстаппен всегда агрессивен, а с Хэмилтоном становится еще агрессивнее. Оказавшись рядом, они начинают перебарщивать. Но так всегда бывает в Ф1. Если каждый раз давать штрафы, то гонок не получится, никто не станет обгонять».

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