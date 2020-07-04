Вильнёв: Алонсо разрушает команды. Но для Renault это хороший выбор
Чемпион Формулы 1 дал противоречивую оценку возможного возвращения Алонсо в Энстоун
Фернандо Алонсо считается одним из главных кандидатов на замену Даниэля Риккардо в Renault на сезон-2021. В команде уже признали, что рассматривают вариант найма Алонсо. Чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв считает такой выбор логичным, но опасным.
«Алонсо кажется самым логичным выбором, – сказал Вильнев в эфире Canal+. – Он выступал хорошо и работал без каких-либо политических или медийных проблем, только когда был в Renault. Но тогда у него была поддержка Бриаторе. Сможет ли Renault справиться с Алонсо без Бриаторе?»
По мнению Вильнёва, Алонсо поможет Renault вернуться на высший уровень, но может и навредить команде: «Нельзя брать молодежь для построения команды. Тут нужен опыт. У Окона его не много, наличие Алонсо ему бы помогло. С другой стороны, Алонсо все время уничтожал своих напарников. А в долгосрочной перспективе – и команды тоже.
Так что выбор им надо делать очень осторожно. Как и Феттель, Алонсо одержим гонками, всегда выкладывается на 100% и добивается результатов, которые превосходят потенциал машины. Не думаю, что выбор Алонсо был бы хорош для Окона. Но он был бы хорош для Renault».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жак Вильнёв , Фернандо Алонсо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин