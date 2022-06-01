Вильнев: Время Риккардо в McLaren закончилось

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Смена регламента Формулы 1 сыграла на руку одним пилотам и значительно усложнила жизнь другим. Одним из тех, чьи результаты ощутимее всего снизились, можно назвать Даниэля Риккардо – прошлой осенью он выиграл в Монце, но сейчас в семи Гран При пять раз не смог заработать очки.

Особенно разительно результаты австралийца контрастируют с показателями его напарника Ландо Норриса, который поднялся на подиум в Имоле и идет седьмым в общем зачете чемпионата.

По ходу Гран При Монако глава команды из Уокинга Зак Браун рассказал, что в контракте Риккардо, который действует до конца 2023-го, предусмотрены условия досрочного расторжения.

По мнению чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева, после таких слов уже нет сомнений в скором увольнении Даниэля.

«Время Риккардо в McLaren закончилось, – написал канадец в своей колонке для Formule1.nl. – Зак Браун рассказал о деталях контракта и возможности его разорвать. Это значит, что решение уже практически принято.

Это способ оказать на гонщика дополнительное давление и заранее подготовить прессу. Нужно помнить, что Даниэлю очень много платят, он стоит команде серьезных денег.

Но при этом он не приносит очков и не располагает той скоростью, которая нужна команде для улучшения автомобиля.

Получается, это по сути пустая трата средств. Им проще платить Риккардо, но сделать его просто тренером, а за руль посадить другого пилота.

Это горькая правда, но такова уж Формула 1».