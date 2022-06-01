Вильнев: Время Риккардо в McLaren закончилось
По мнению канадского эксперта, в нынешней ситуации досрочный разрыв пилота и команды стал неизбежным
Смена регламента Формулы 1 сыграла на руку одним пилотам и значительно усложнила жизнь другим. Одним из тех, чьи результаты ощутимее всего снизились, можно назвать Даниэля Риккардо – прошлой осенью он выиграл в Монце, но сейчас в семи Гран При пять раз не смог заработать очки.
Особенно разительно результаты австралийца контрастируют с показателями его напарника Ландо Норриса, который поднялся на подиум в Имоле и идет седьмым в общем зачете чемпионата.
По ходу Гран При Монако глава команды из Уокинга Зак Браун рассказал, что в контракте Риккардо, который действует до конца 2023-го, предусмотрены условия досрочного расторжения.
По мнению чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева, после таких слов уже нет сомнений в скором увольнении Даниэля.
«Время Риккардо в McLaren закончилось, – написал канадец в своей колонке для Formule1.nl. – Зак Браун рассказал о деталях контракта и возможности его разорвать. Это значит, что решение уже практически принято.
Это способ оказать на гонщика дополнительное давление и заранее подготовить прессу. Нужно помнить, что Даниэлю очень много платят, он стоит команде серьезных денег.
Но при этом он не приносит очков и не располагает той скоростью, которая нужна команде для улучшения автомобиля.
Получается, это по сути пустая трата средств. Им проще платить Риккардо, но сделать его просто тренером, а за руль посадить другого пилота.
Это горькая правда, но такова уж Формула 1».
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