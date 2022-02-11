Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1

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Формула 1 готовится начать новую техническую эту, радикально переписав правила. Многие ожидают, что это приведет к серьезным перестановкам в пелотоне.

До того восемь сезонов подряд прошли при полном доминировании Mercedes – лишь в 2021-м серьезный вызов лидеру бросила Red Bull, но все равно осталась второй в Кубке конструкторов.

По мнению чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева, в действительности вероятность перемен не столь и велика – эксперт уверен, что Mercedes удержится впереди.

«Их главная сила – мотор, – объяснил 50-летний Жак в интервью La Gazzetta dello Sport. – Даже в прошлом году они превосходили Honda. Новые правила практически никак не затрагивают эту область машины. Так что я полагаю, Mercedes сохранить преимущество».

Канадец добавил: «Льюис Хэмилтон всегда быстро адаптировался к переменам. Эдриан Ньюи тоже отлично умеет иcпользовать такие моменты, потому Red Bull останется главным соперником [Mercedes]».

Также Вильнев поделился мыслями о том, как может складываться сезон-2022 для двух главных героев прошедшего чемпионата: «Поражение от Макса [Ферстаппена] стало для Льюиса сильным ударом. Макс никогда не останавливается. Он покорил вершину и теперь нацелен остаться там, и Льюис это знает.

В психологическом плане очень тяжело, когда титул ускользает от тебя в самый последний момент. Никто не знает, каким вернется Льюис – уставшим или агрессивным».