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Формула 1 / Гран При Австрии / Комментарий

Видеобригада на удаленке. Формула 1 рассказала, как будет снимать Гран При

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Видеобригада на удаленке. Формула 1 рассказала, как будет снимать Гран При
Автор:
, ответственный редактор

По словам главы телевизионной службы FOM, когда сезон возобновится в Австрии, работа всех его сотрудников станет совершенно иной. Многие впервые за все время не поедут на трассу

Формула 1 готовится начать гонки по новым правилам – с пустыми трибунами и минимумом людей в паддоке. Каким получится новое лицо спорта, пока говорить сложно, но нас точно ждут не те Гран При, к которым привык спорт и его поклонники.

Команды уже получили от организаторов первый вариант официального протокола, где расписаны новые условия и необходимые ограничения. А поскольку первые этапы пройдут без зрителей, главное внимание будет уделено телевизионной картинке. Потому FOM разработала правила для тех, кто будет снимать и показывать события уик-энда. 

Роберто Далла возглавляет телевизионную бригаду Ф1. По ходу состоявшейся на этой неделе конференции Motor Valley Fest, посвященной вопросом гоночного бизнеса, он раскрыл интересные подробности того, как будет организована работа его подчиненных в начале июля по ходу уик-энда в Австрии.

«Если этот этап в итоге состоится, нам впервые за все время предстоит работать удаленно, – рассказал Далла. – Большая часть людей будет находиться в Биггин-Хилл, в Британии. Бригада, которая отправится на трассу, сокращена: вместо обычных 230 (а на некоторых этапах и 400 – прим.ред.) в нее войдет только 100 человек.

Структура останется работоспособной, но так будет гораздо проще контролировать вопросы здоровья». 

Глава телевизионной службы FOM Роберто Далла

Глава телевизионной службы FOM Роберто Далла

Фото: Риккардо Галини

При этом в Шпильберг все равно придется привезти примерно 100 тонн оборудования. Это значительная цифра, однако она в 2,5 раза меньше той, что требовалась телевизионщикам прежде. При освещении Гран При очень поможет опыт, полученный этой зимой на тестах в Барселоне. Тогда всю телевизионную картинку обеспечивали бригады британского и итальянского Sky Sports.

«В Испании у нас тоже были тесты, – объяснил Далла. – Мы проверяли систему на критические неисправности, чтобы полностью разобраться с ними к 2022 году, когда Формула 1 перейдет на новые правила.

Ситуация с вирусом заставила нас ускорить работу, чтобы уже сейчас получить все возможности. На тестах все прошло успешно, но одно дело, когда по трассе просто ездят десять машин, а совсем другое – полноценный Гран При с борьбой за позиции и гонками поддержки».

По словам итальянца, на «Ред Булл Ринге» телеслужба Ф1 попробует несколько новых приемов, ориентированных на болельщиков у экранов: «Это совершенно необходимо. Мы не ограничиваем себя просто показом гонки, а стремимся сделать так, чтобы было проще воспринимать ее ход. Для этого мы за время карантина разработали много новой инфографики.

Нам важно, чтобы зрители чувствовали связь со спортом и дольше следили за эфирами. Также мы повысили активность наших социальных платформ, а совсем скоро можете ждать другие интересные новинки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Автор Франко Нуньес

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