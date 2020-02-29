Видеоблог Евгения Сафронова: фотошпионаж в Формуле 1

В этом году Евгений Сафронов продолжит показывать читателям Motorsport.com лучшие из фотографий, сделанных на Гран При Формулы 1. Однако для тех, кому мало статичных картинок и подписей к ним, Женя завел видеоблог. Где будет рассказать все о том же – жизни паддока и технологиях создания гениальных фотографий.

Последний из пары выложенных Женей роликов рассказывает о том, как команды Ф1 шпионят друг за другом и какую роль в этом могут сыграть фотографы. Приятного просмотра!