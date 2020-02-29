Видеоблог Евгения Сафронова: фотошпионаж в Формуле 1
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29 февр. 2020 г., 11:31
Наш фотоколумнист в этом году решил рассказывать о своей работе на чемпионате мира в новом формате.
В этом году Евгений Сафронов продолжит показывать читателям Motorsport.com лучшие из фотографий, сделанных на Гран При Формулы 1. Однако для тех, кому мало статичных картинок и подписей к ним, Женя завел видеоблог. Где будет рассказать все о том же – жизни паддока и технологиях создания гениальных фотографий.
Последний из пары выложенных Женей роликов рассказывает о том, как команды Ф1 шпионят друг за другом и какую роль в этом могут сыграть фотографы. Приятного просмотра!
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|Формула 1
Видеоблог Евгения Сафронова: фотошпионаж в Формуле 1
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