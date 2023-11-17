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Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса

При взгляде с трибун стало наглядно понятно, почему Ferrari пришлось заменить своему гонщик шасси и мотор, а сам он жаловался на боли в спине

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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

В днище машины Карлоса Сайнса вскоре после начала первой тренировки прилетела плохо закрепленная крышка дренажного люка. В социальных сетях уже появились любительские видео, позволяющие оценить серьезность этого происшествия.

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