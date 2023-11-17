Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса
При взгляде с трибун стало наглядно понятно, почему Ferrari пришлось заменить своему гонщик шасси и мотор, а сам он жаловался на боли в спине
В днище машины Карлоса Сайнса вскоре после начала первой тренировки прилетела плохо закрепленная крышка дренажного люка. В социальных сетях уже появились любительские видео, позволяющие оценить серьезность этого происшествия.
Ferrari попросила FIA не штрафовать Сайнса за замену мотора, но получила отказ
Ferrari попросила FIA не штрафовать Сайнса за замену мотора, но получила отказ Ferrari попросила FIA не штрафовать Сайнса за замену мотора, но получила отказ
Вассер навал неприемлемой историю с крышкой люка в Лас-Вегасе
Вассер навал неприемлемой историю с крышкой люка в Лас-Вегасе Вассер навал неприемлемой историю с крышкой люка в Лас-Вегасе
Сайнсу потребуется заменить шасси, мотор и коробку
Сайнсу потребуется заменить шасси, мотор и коробку Сайнсу потребуется заменить шасси, мотор и коробку
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