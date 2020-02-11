Видео: все Ferrari Формулы 1 за одну минуту
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11 февр. 2020 г., 09:45
В преддверии презентации машины 2020 года предлагаем вспомнить все модели Скудерии, на которых гонщики Ferrari выступали в чемпионатах мира с 1950 года
Презентация Ferrari 2020 года пройдет во вторник вечером в театре города Реджо-Эмилия. В преддверии этого события, которое откроет череду показов новых машин и по сути даст старт новому гоночному сезону, мы собрали снимки всех моделей Скудерии, участвовавших в Формуле 1 в разные годы.
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Видео: все Ferrari Формулы 1 за одну минуту
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