Видео: все Ferrari Формулы 1 за одну минуту

Презентация Ferrari 2020 года пройдет во вторник вечером в театре города Реджо-Эмилия. В преддверии этого события, которое откроет череду показов новых машин и по сути даст старт новому гоночному сезону, мы собрали снимки всех моделей Скудерии, участвовавших в Формуле 1 в разные годы.