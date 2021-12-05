Видео: Видели аварию Макса? Оцените реакцию Алонсо!

В финале квалификации Гран При Саудовской Аравии Макс Ферстаппен пытался завоевать поул: он показал лучшие времена на первой и втором секторах, но на третьем ударился об отбойник и остановился на трассе.

В этот момент Фернандо Алонсо, который не прошел в третий сегмент, давал интервью. Но никак не мог оторвать своего взгляда от прямой трансляции круга Ферстаппена, который показывали на экране справа от испанского пилота.

Алонсо перед камерой:

«Это было близко к отбойнику, не так ли? Он кажется прям гонит в полную силу… Ладно, я готов говорить. Легко! Мой круг? Он был хорош… (продолжая коситься на Ферстаппена) Он прям хорош, мужик! Так вот, уже вчера моя машина выглядела неплохо... (Пауза из-за аварии Ферстаппена). Ладно, вернемся в реальность...».