Видео: в Альберт-парке все же прошла гонка. Но не та
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Команда AlphaTauri опубликовала видео с импровизированной гонкой гольф-каров по трассе Формулы 1
Гран При Австралии был отменен в последний момент, менее чем за два часа до старта первых тренировок. При этом сама городская трасса была полностью готова к проведению этапа.
Судя по видео, в отличие от участников Формулы 1, игроки в гольф не побоялись коронавируса и решили устроить заезд на гольф-карах. Это маломощные автомобили с электроприводом, которые обычно используются для перемещения по полю для гольфа от одной лунки к другой. Для управления ими не требуются даже водительского удостоверения.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: в Альберт-парке все же прошла гонка. Но не та
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