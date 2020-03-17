Видео: в Альберт-парке все же прошла гонка. Но не та

Гран При Австралии был отменен в последний момент, менее чем за два часа до старта первых тренировок. При этом сама городская трасса была полностью готова к проведению этапа.

Судя по видео, в отличие от участников Формулы 1, игроки в гольф не побоялись коронавируса и решили устроить заезд на гольф-карах. Это маломощные автомобили с электроприводом, которые обычно используются для перемещения по полю для гольфа от одной лунки к другой. Для управления ими не требуются даже водительского удостоверения.