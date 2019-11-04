Видео: у Феттеля ломается подвеска в Остине
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На Гран При США стартовавший вторым Себастьян Феттель сошел с дистанции из-за поломки машины.
У машины Феттеля сломалась правая задняя подвеска в девятом повороте – на кочки в этом месте по ходу уик-энда жаловались многие гонщики. Однако скорость немец потерял уже вскоре после старта, откатившись на седьмую позицию.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Видео: у Феттеля ломается подвеска в Остине
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