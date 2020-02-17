Видео: трейлер второго сезона сериала Netflix про Формулу 1

Стриминговый гигант Netflix представил трейлер второго сезона документального сериала Drive to Survive, посвященного Формуле 1. Второй сезон покажет самые интересные моменты сезона-2019 и выйдет за две недели до старта чемпионата-2020.

В отличие от первой части, которая вышла год назад, в новых выпусках будут показаны гонщики Mercedes и Ferrari. В первом сезоне эти команды отказались от съемок.

Первый сезон Drive to Survive вышел в 2019 году. Одним из его центральных сюжетов стал выбор Даниэлем Риккардо команды между Red Bull и Renault.

Некоторые из героев готовящегося к премьере сериала уже отреагировали на появление трейлера в общем доступе.