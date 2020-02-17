Видео: трейлер второго сезона сериала Netflix про Формулу 1
Новая часть документального сериала о сезоне-2019 в Формуле 1 выйдет 28 февраля. Посмотрите на первые кадры прямо сейчас
Стриминговый гигант Netflix представил трейлер второго сезона документального сериала Drive to Survive, посвященного Формуле 1. Второй сезон покажет самые интересные моменты сезона-2019 и выйдет за две недели до старта чемпионата-2020.
В отличие от первой части, которая вышла год назад, в новых выпусках будут показаны гонщики Mercedes и Ferrari. В первом сезоне эти команды отказались от съемок.
Первый сезон Drive to Survive вышел в 2019 году. Одним из его центральных сюжетов стал выбор Даниэлем Риккардо команды между Red Bull и Renault.
Некоторые из героев готовящегося к премьере сериала уже отреагировали на появление трейлера в общем доступе.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Видео: трейлер второго сезона сериала Netflix про Формулу 1
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