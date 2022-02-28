Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер четвертого сезона сериала Drive To Survive, который выйдет 11 марта, за неделю до старта чемпионата Формулы 1. В многосерийном документальном фильме будет рассказываться о событиях, происходивших в мире Ф1 в 2021 году.

Напомним, что третий сезон стал самым рейтинговым фильмом на Netflix в истории сервиса. Считается, что сериал помог привлечь в автоспорт новых болельщиков, особенно из Северной Америки.