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Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1

Документальное шоу расскажет о минувшем сезоне-2021

Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1
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Стриминговый сервис Netflix представил трейлер четвертого сезона сериала Drive To Survive, который выйдет 11 марта, за неделю до старта чемпионата Формулы 1. В многосерийном документальном фильме будет рассказываться о событиях, происходивших в мире Ф1 в 2021 году.

Напомним, что третий сезон стал самым рейтинговым фильмом на Netflix в истории сервиса. Считается, что сериал помог привлечь в автоспорт новых болельщиков, особенно из Северной Америки.

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