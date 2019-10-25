Видео: Стролл вылетает в барьер в первой тренировке
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Гонщик Racing Point Лэнс Стролл ошибся в связке последних поворотов на автодроме братьев Родригес и вылетел в барьер безопасности.
Машина Лэнса Стролла получила повреждения, однако канадцу удалось продолжить движение и добраться до боксов. Заезды были остановлены красными флагами. Под конец тренировки механики успели починить машину Стролла, и тот вернулся на трассу.
Стролл закончил первую тренировку на 16-й позиции. Вторая пятничная сессия стартует в 22:00 МСК.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Первая тренировка
|Пилоты
|Лэнс Стролл В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Видео: Стролл вылетает в барьер в первой тренировке
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28 нояб. - 1 дек.
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