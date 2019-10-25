Видео: Стролл вылетает в барьер в первой тренировке

Машина Лэнса Стролла получила повреждения, однако канадцу удалось продолжить движение и добраться до боксов. Заезды были остановлены красными флагами. Под конец тренировки механики успели починить машину Стролла, и тот вернулся на трассу.

Стролл закончил первую тренировку на 16-й позиции. Вторая пятничная сессия стартует в 22:00 МСК.