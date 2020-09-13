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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Видео: Стролл вылетает с трассы на скорости под 300 км/ч

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Видео: Стролл вылетает с трассы на скорости под 300 км/ч
Автор:
, Главный редактор

Авария канадского гонщика привела к появлению красных флагов во второй раз за гонку

Лэнс Стролл выбыл из борьбы на Гран При Тосканы в результате зрелищного вылета с трассы.

Пилот команды Racing Point в какой-то момент занимал третье место в гонке и имел определенные шансы подняться на подиум во второй раз подряд. Однако по ходу волны пит-стопов канадца опередил Даниэль Риккардо, заехавший в боксы на несколько кругов раньше и проехавший несколько хороших кругов на мягких шинах. На 41-м круге гонки Стролл занимал 4-е место, когда вылетел с трассы в повороте Араббьята 2.

 

Этот участок представляет собой очень быстрый поворот, который проходится полным газом на седьмой передаче – скорость при этом может достигать 290 км/ч. Непосредственно после вылета пилот связался с командой и назвал причиной аварии прокол одного из колес.

 

Вскоре после инцидента гонка уже во второй раз за день была остановлена красными флагами. По ходу эвакуации болида с места инцидента у маршалов возникли определенные сложности – в частности, сотрудники трассы не смогли сразу ликвидировать некое возгорание в моторном отсеке автомобиля.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Лэнс Стролл
Автор Кирилл Качнов

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