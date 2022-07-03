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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Видео и фото: Страшная авария Чжоу на старте в Сильверстоуне

После аварии пилот был в сознании и уже доставлен в медицинский центр

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Видео и фото: Страшная авария Чжоу на старте в Сильверстоуне
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Гран При Великобритании был тут же прерван красными флагами из-за аварии на старте, в которой пострадало пять машин. Однако тяжелее всего пришлось китайцу Чжоу Гуаньюю, чей болид перевернулся, врезался в отбойник из шин, перелетел их и остановился только благодаря металлической сетке, которая защитила болельщиков на трибунах.

Один из зрителей с ником d levsky выложил в Ютьюбе видео с трибуны, в которую чуть было не врезался Чжоу:

 

 

По последней информации Чжоу жив, находится в сознании и уже доставлен в медицинский центр.

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Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
1/10

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
2/10

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
3/10

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
4/10

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
5/10

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
6/10

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
7/10

Фотограф: LAT Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
8/10

Фотограф: LAT Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
9/10

Фотограф: LAT Images

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте
10/10

Фотограф: LAT Images

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Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин
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