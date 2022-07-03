Видео и фото: Страшная авария Чжоу на старте в Сильверстоуне
После аварии пилот был в сознании и уже доставлен в медицинский центр
Гран При Великобритании был тут же прерван красными флагами из-за аварии на старте, в которой пострадало пять машин. Однако тяжелее всего пришлось китайцу Чжоу Гуаньюю, чей болид перевернулся, врезался в отбойник из шин, перелетел их и остановился только благодаря металлической сетке, которая защитила болельщиков на трибунах.
Один из зрителей с ником d levsky выложил в Ютьюбе видео с трибуны, в которую чуть было не врезался Чжоу:
По последней информации Чжоу жив, находится в сознании и уже доставлен в медицинский центр.
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: LAT Images
Фотограф: LAT Images
Фотограф: LAT Images
Фотограф: LAT Images
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