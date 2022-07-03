Видео и фото: Страшная авария Чжоу на старте в Сильверстоуне

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Гран При Великобритании был тут же прерван красными флагами из-за аварии на старте, в которой пострадало пять машин. Однако тяжелее всего пришлось китайцу Чжоу Гуаньюю, чей болид перевернулся, врезался в отбойник из шин, перелетел их и остановился только благодаря металлической сетке, которая защитила болельщиков на трибунах.

Один из зрителей с ником d levsky выложил в Ютьюбе видео с трибуны, в которую чуть было не врезался Чжоу:

По последней информации Чжоу жив, находится в сознании и уже доставлен в медицинский центр.

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Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 1 / 10 Фотограф: JEP / Motorsport Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 2 / 10 Фотограф: JEP / Motorsport Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 3 / 10 Фотограф: JEP / Motorsport Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 4 / 10 Фотограф: JEP / Motorsport Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 5 / 10 Фотограф: JEP / Motorsport Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 6 / 10 Фотограф: JEP / Motorsport Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 7 / 10 Фотограф: LAT Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 8 / 10 Фотограф: LAT Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 9 / 10 Фотограф: LAT Images Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, авария на старте 10 / 10 Фотограф: LAT Images