Видео: столкновение пилотов Ferrari в Бразилии

За пять кругов до финиша Гран При Бразилии пилот Ferrari Леклер на более свежих шинах атаковал Феттеля в борьбе за четвертую позицию. Однако Себ сумел тут же воспользоваться DRS и контратаковать. Немец был впереди напарника, когда между из машинами произошел контакт. В итоге переднее колесо Леклера разбортировалось, а задняя шина Феттеля получила прокол.

Оба гонщика Ferrari сошли с дистанции и не заработали очков. При этом Макс Ферстаппен выиграл гонку и опередил их в борьбе за третье место в зачете пилотов.