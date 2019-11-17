Видео: столкновение пилотов Ferrari в Бразилии
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Шарль Леклер отыграл позицию у Себастьяна Феттеля, но немец контратаковал. В результате контакта оба пилота сошли с дистанции.
За пять кругов до финиша Гран При Бразилии пилот Ferrari Леклер на более свежих шинах атаковал Феттеля в борьбе за четвертую позицию. Однако Себ сумел тут же воспользоваться DRS и контратаковать. Немец был впереди напарника, когда между из машинами произошел контакт. В итоге переднее колесо Леклера разбортировалось, а задняя шина Феттеля получила прокол.
Оба гонщика Ferrari сошли с дистанции и не заработали очков. При этом Макс Ферстаппен выиграл гонку и опередил их в борьбе за третье место в зачете пилотов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: столкновение пилотов Ferrari в Бразилии
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