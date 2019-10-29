Видео: столкновение Квята и Хюлькенберга

На последних кругах гонки в Мексике у Нико Хюлькенберга возникли проблемы с резиной. Его догнал Даниил Квят и попробовал обойти. В борьбе за девятую позицию Квят задел и развернул болид Renault. За это после финиша Квят был наказан девятисекундным штрафом и вылетел из очковой зоны, а Хюлькенберг поднялся на десятое место.