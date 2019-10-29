Видео: столкновение Квята и Хюлькенберга
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Россиянин развернул машину Renault в последнем повороте гонки и получил за это десятисекундный штраф.
На последних кругах гонки в Мексике у Нико Хюлькенберга возникли проблемы с резиной. Его догнал Даниил Квят и попробовал обойти. В борьбе за девятую позицию Квят задел и развернул болид Renault. За это после финиша Квят был наказан девятисекундным штрафом и вылетел из очковой зоны, а Хюлькенберг поднялся на десятое место.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: столкновение Квята и Хюлькенберга
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