Видео: стартовая решетка Гран При Японии
Вот как выглядит расстановка пилотов на стартовом поле в Сузуке – Макс Ферстаппен впервые с лета займет поул, разбивший машину Логан Сарджент замкнет десятый ряд
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