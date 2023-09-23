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Формула 1 / Гран При Японии Статистика

Видео: стартовая решетка Гран При Японии

Вот как выглядит расстановка пилотов на стартовом поле в Сузуке – Макс Ферстаппен впервые с лета займет поул, разбивший машину Логан Сарджент замкнет десятый ряд

Стартовая решетка Гран При Японии 2023 года
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Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

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