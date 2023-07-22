Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии
Вот как выглядит расстановка пилотов на стартовой решетке в Будапеште – Льюис Хэмилтон впервые за полтора года завоевал поул, Логан Сарджент привычно остался последним
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Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии
Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии
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