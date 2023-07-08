Видео: стартовая решетка Гран При Великобритании
Вот как выглядит расстановка пилотов на стартовой рещетке в Сильверстоуне – начиная с Макса Ферстаппена и заканчивая Кевином Магнуссеном
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