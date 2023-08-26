Видео: стартовая решетка Гран При Нидерландов
Вот как выглядит расстановка пилотов на стартовой решетке в Зандфорте – первым в воскресенье будет стартовать кумир трибун Макс Ферстаппен, последним остался дебютант Лиам Лоусон
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Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах
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Льюис: Если бы я стартовал не 13-м, то бился бы с Ферстаппеном Льюис: Если бы я стартовал не 13-м, то бился бы с Ферстаппеном
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Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
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