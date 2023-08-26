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Формула 1 / Гран При Нидерландов Статистика

Видео: стартовая решетка Гран При Нидерландов

Вот как выглядит расстановка пилотов на стартовой решетке в Зандфорте – первым в воскресенье будет стартовать кумир трибун Макс Ферстаппен, последним остался дебютант Лиам Лоусон

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
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