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Формула 1 / Гран При Монако Статистика

Видео: стартовая решетка Гран При Монако

Вот какие позиции на решетке гонщики займут по итогам субботней квалификации

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«Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако

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