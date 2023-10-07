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Видео: стартовая решетка Гран При Катара

Вот как выглядит воскресная расстановка пилотов на стартовом поле в окрестностях Дохи – Макс Ферстаппен привычно займет поул, впервые оказавшийся на этой трассе Чжоу Гуаньюй замкнет решетку

Стартовая решетка Гран При Катара
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Вассер озвучил два фактора, которые испортили Ferrari квалификацию

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