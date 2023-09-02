Видео: стартовая решетка Гран При Италии
Вот как выглядит расстановка пилотов на стартовом поле в Монце – первым в воскресенье будет стартовать кумир тифози Карлос Сайнс, последним остался пропустивший пятницу Лэнс Стролл
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