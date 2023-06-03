Видео: стартовая решетка Гран При Испании
Итоги барселонской квалификации оказались, мягко говоря, неожиданными (начиная со второго места). Вот как выглядит стартовая расстановка пилотов
Стартовая решетка Гран При Испании
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