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Формула 1 / Гран При Испании Статистика

Видео: стартовая решетка Гран При Испании

Итоги барселонской квалификации оказались, мягко говоря, неожиданными (начиная со второго места). Вот как выглядит стартовая расстановка пилотов

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Стартовая решетка Гран При Испании

Леклер о проигранной квалификации: Удивлюсь, если машина в порядке

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