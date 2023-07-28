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Формула 1 / Гран При Бельгии Статистика

Видео: стартовая решетка Гран При Бельгии

Вот как выглядит расстановка пилотов на стартовой решетке в Спа с учетом штрафов – первым в воскресенье будет стартовать Шарль Леклер, последним из-за технических проблем остался Нико Хюлькенберг

Стартовая решетка Гран При Бельгии 2023 года
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Леклер объяснил сильную квалификацию в Спа. Дело в нем самом

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