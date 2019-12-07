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Формула 1 / Гран При Великобритании / Новость

Видео: сражение года по версии FIA

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Видео: сражение года по версии FIA
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 12:13

Шарль Леклер атакует Макса Ферстаппена в Сильверстоуне, но тот совершает контратаку и сохраняет позицию.

В Париже не церемонии награждения FIA Макс Ферстаппен был назван автором самого выдающегося гоночного момента, произошедшего на трассе в 2019 году. По итогам голосования болельщиков, таким событием стала борьба Ферстаппена с Шарлем Леклером, где он почти уступил позицию, но успешно контратаковал соперника.

 

События происходили в середине Гран При Великобритании, где пилоты после рестарта боролись за пятую позицию. В конце той гонки Ферстаппен стал участником столкновения с Себастьяном Феттелем, что отбросило его на пятую позицию и позволило Леклеру приехать на подиум третьим. После гонки болельщики признали именно Леклера гонщиком дня, однако по итогам года Ферстаппен стал лучшим за свое участие в той борьбе.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Великобритании
Сессия Гонка
Пилоты Йос Ферстаппен
Автор Сергей Иванов

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