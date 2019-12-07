Видео: сражение года по версии FIA

В Париже не церемонии награждения FIA Макс Ферстаппен был назван автором самого выдающегося гоночного момента, произошедшего на трассе в 2019 году. По итогам голосования болельщиков, таким событием стала борьба Ферстаппена с Шарлем Леклером, где он почти уступил позицию, но успешно контратаковал соперника.

События происходили в середине Гран При Великобритании, где пилоты после рестарта боролись за пятую позицию. В конце той гонки Ферстаппен стал участником столкновения с Себастьяном Феттелем, что отбросило его на пятую позицию и позволило Леклеру приехать на подиум третьим. После гонки болельщики признали именно Леклера гонщиком дня, однако по итогам года Ферстаппен стал лучшим за свое участие в той борьбе.



