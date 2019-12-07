Видео: сражение года по версии FIA
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Шарль Леклер атакует Макса Ферстаппена в Сильверстоуне, но тот совершает контратаку и сохраняет позицию.
В Париже не церемонии награждения FIA Макс Ферстаппен был назван автором самого выдающегося гоночного момента, произошедшего на трассе в 2019 году. По итогам голосования болельщиков, таким событием стала борьба Ферстаппена с Шарлем Леклером, где он почти уступил позицию, но успешно контратаковал соперника.
События происходили в середине Гран При Великобритании, где пилоты после рестарта боролись за пятую позицию. В конце той гонки Ферстаппен стал участником столкновения с Себастьяном Феттелем, что отбросило его на пятую позицию и позволило Леклеру приехать на подиум третьим. После гонки болельщики признали именно Леклера гонщиком дня, однако по итогам года Ферстаппен стал лучшим за свое участие в той борьбе.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Великобритании
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Йос Ферстаппен
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: сражение года по версии FIA
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12 мар. - 15 мар.
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