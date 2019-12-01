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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Видео: сотрудники Mercedes залили Боно шампанским

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Видео: сотрудники Mercedes залили Боно шампанским
Автор:
1 дек. 2019 г., 16:46

После финиша в Абу-Даби, празднуя победу Льюиса Хэмилтона, его гоночного инженера Питера Боннингтона облили призовым напитком с ног до головы.

На «Яс-Марине» Льюис Хэмилтон завершил сезон очередной победой, взял шестой в карьере «Большой шлем», а также сравнялся с Айртоном Сенной по числу побед в гонках с лидерством от старта до финиша (у каждого сделать это получалось по 19 раз).

После финиша вся команда собралась отпраздновать успех, и больше всех досталось Питеру Боннингтону – он буквально не мог встать с земли, пока коллеги поливали его шампанским.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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