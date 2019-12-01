Видео: сотрудники Mercedes залили Боно шампанским
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После финиша в Абу-Даби, празднуя победу Льюиса Хэмилтона, его гоночного инженера Питера Боннингтона облили призовым напитком с ног до головы.
На «Яс-Марине» Льюис Хэмилтон завершил сезон очередной победой, взял шестой в карьере «Большой шлем», а также сравнялся с Айртоном Сенной по числу побед в гонках с лидерством от старта до финиша (у каждого сделать это получалось по 19 раз).
После финиша вся команда собралась отпраздновать успех, и больше всех досталось Питеру Боннингтону – он буквально не мог встать с земли, пока коллеги поливали его шампанским.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Видео: сотрудники Mercedes залили Боно шампанским
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28 нояб. - 1 дек.
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