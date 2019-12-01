Видео: сотрудники Mercedes залили Боно шампанским

На «Яс-Марине» Льюис Хэмилтон завершил сезон очередной победой, взял шестой в карьере «Большой шлем», а также сравнялся с Айртоном Сенной по числу побед в гонках с лидерством от старта до финиша (у каждого сделать это получалось по 19 раз).

После финиша вся команда собралась отпраздновать успех, и больше всех досталось Питеру Боннингтону – он буквально не мог встать с земли, пока коллеги поливали его шампанским.