Видео: большая авария Кубицы во второй тренировке

По сути Роберт Кубица вообще не смог поучаствовать в пятничных заездах в Бразилии. В первой тренировке его машину отдали Николя Латифи, а во второй поляк попал в аварию вскоре после начала сессии.

Похоже, что Кубица потерял управление из-за того, что наехал на сырой участок трассы. Тот появился из-за Кевина Магнуссена, чья машина вынесла воду с поребрика.