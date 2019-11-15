Видео: большая авария Кубицы во второй тренировке
В самом начале дневной сессии поляк разбил машину в третьем повороте.
По сути Роберт Кубица вообще не смог поучаствовать в пятничных заездах в Бразилии. В первой тренировке его машину отдали Николя Латифи, а во второй поляк попал в аварию вскоре после начала сессии.
Похоже, что Кубица потерял управление из-за того, что наехал на сырой участок трассы. Тот появился из-за Кевина Магнуссена, чья машина вынесла воду с поребрика.
Авария: Роберт Кубица, Williams FW42
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Авария: Роберт Кубица, Williams FW42
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Авария: Роберт Кубица, Williams FW42
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Авария: Роберт Кубица, Williams FW42
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Авария: Роберт Кубица, Williams FW42
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Авария: Роберт Кубица, Williams FW42
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Авария: Роберт Кубица, Williams FW42
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Автор
|Денис Буденков
Видео: большая авария Кубицы во второй тренировке
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