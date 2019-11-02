Видео: шлем Сайнса в честь 100-го Гран При испанца в Ф1

Карлос Сайнс – один из сразу нескольких пилотов, которые используют по ходу нынешнего Гран При США шлемы особых расцветок. При этом у испанца есть весьма уважительная причина отступиться от привычного дизайна – гонка в Остине станет для Сайнса сотой в Формуле 1.

Сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего проводит в чемпионате мира пятый сезон: его дебютной гонкой стал Гран При Австралии 2015 года. За это время испанец выступал в трех командах (Toro Rosso, Renault и McLaren) и набрал 246 очков. Лучшим результатом пилота стало 4-е место на Гран При Сингапура 2017 года в составе Toro Rosso.

Представляя новый дизайн шлема в социальных сетях, гонщик поблагодарил всех, кто помогал ему по ходу выступлений в Формуле 1 – и выразил надежду, что новая расцветка понравится болельщикам.