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Формула 1 / Гран При США / Новость

Видео: шлем Сайнса в честь 100-го Гран При испанца в Ф1

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Видео: шлем Сайнса в честь 100-го Гран При испанца в Ф1
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 17:56

Представляя особый дизайн своего головного убора, пилот McLaren вспомнил обо всех командах Формулы 1, за которые выступал – однако шлем украсил только логотипами нынешних работодателей и спонсоров.

Карлос Сайнс – один из сразу нескольких пилотов, которые используют по ходу нынешнего Гран При США шлемы особых расцветок. При этом у испанца есть весьма уважительная причина отступиться от привычного дизайна – гонка в Остине станет для Сайнса сотой в Формуле 1.

Сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего проводит в чемпионате мира пятый сезон: его дебютной гонкой стал Гран При Австралии 2015 года. За это время испанец выступал в трех командах (Toro Rosso, Renault и McLaren) и набрал 246 очков. Лучшим результатом пилота стало 4-е место на Гран При Сингапура 2017 года в составе Toro Rosso.

 

Представляя новый дизайн шлема в социальных сетях, гонщик поблагодарил всех, кто помогал ему по ходу выступлений в Формуле 1 – и выразил надежду, что новая расцветка понравится болельщикам.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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