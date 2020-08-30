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Формула 1 / Гран При Бельгии / Новость

Видео: самая зрелищная авария в Формуле 1 в сезоне 2020 года

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Видео: самая зрелищная авария в Формуле 1 в сезоне 2020 года
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В Спа Джовинацци разбивает болид и попутно выносит Расселла

На 11 круге гонки Формулы 1 в Спа произошло столкновение, приведшее к выезду автомобиля безопасности и сходу двоих пилотов. К счастью, никто из гонщиков не пострадал.

На выходе из шиканы Фань, где скорость в повороте превышает 175 км/ч, болид Антонио Джовинацци сорвался в занос, в результате чего его сильно ударило о правый отбойник. В этот момент от Alfa Romeo оторвало колесо, которое тут же выскочило на трассу.

 

От колеса не смог увернуться уже Джордж Расселл. Более того, вслед за колесом на трассу отбросило и разбитый болид Джовинацци. Расселлу ничего не оставалось, кроме как уйти влево и удариться о противоположный отбойник. Болид Джовинацци остановился там же, чуть позади разбитого Williams.

«Спасибо, что на современных машинах есть Halo», – сказал гонщик Williams.

По словам Джовинацци, после начала заноса он полностью потерял управление и не мог уже ничего сделать. Пилот принес извинение Расселлу за испорченную гонку и своей команде за разбитый болид.

Слайдер
Список

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
1/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
2/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
3/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
4/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
5/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
6/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
7/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
8/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
9/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Сессия Гонка
Автор Сергей Иванов

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