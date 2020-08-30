Видео: самая зрелищная авария в Формуле 1 в сезоне 2020 года

На 11 круге гонки Формулы 1 в Спа произошло столкновение, приведшее к выезду автомобиля безопасности и сходу двоих пилотов. К счастью, никто из гонщиков не пострадал.

На выходе из шиканы Фань, где скорость в повороте превышает 175 км/ч, болид Антонио Джовинацци сорвался в занос, в результате чего его сильно ударило о правый отбойник. В этот момент от Alfa Romeo оторвало колесо, которое тут же выскочило на трассу.

От колеса не смог увернуться уже Джордж Расселл. Более того, вслед за колесом на трассу отбросило и разбитый болид Джовинацци. Расселлу ничего не оставалось, кроме как уйти влево и удариться о противоположный отбойник. Болид Джовинацци остановился там же, чуть позади разбитого Williams.

«Спасибо, что на современных машинах есть Halo», – сказал гонщик Williams.

По словам Джовинацци, после начала заноса он полностью потерял управление и не мог уже ничего сделать. Пилот принес извинение Расселлу за испорченную гонку и своей команде за разбитый болид.