Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari

Карлос Сайнс впервые сел за руль Ferrari. Испанский новичок команды опробовал болид 2018 года на частных тестах во Фьорано.

Сайнс перешел в Ferrari из McLaren этой зимой. Из-за сокращения предсезонных тестов 2021 года всего до трех дней испанец получил мало времени на знакомство с машиной. В январе Скудерия решила устроить пятидневные частные тесты, куда кроме двух боевых пилотов пригласила воспитанников своей молодежной программы. Всего в тестах примут участие семь человек.

За руль болида-2021 Сайнс сможет сесть на предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут с 12 по 14 марта.