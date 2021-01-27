Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari
Поделились
Комментарии
Испанец стал новым участником тестов Скудерии во Фьорано
Карлос Сайнс впервые сел за руль Ferrari. Испанский новичок команды опробовал болид 2018 года на частных тестах во Фьорано.
Сайнс перешел в Ferrari из McLaren этой зимой. Из-за сокращения предсезонных тестов 2021 года всего до трех дней испанец получил мало времени на знакомство с машиной. В январе Скудерия решила устроить пятидневные частные тесты, куда кроме двух боевых пилотов пригласила воспитанников своей молодежной программы. Всего в тестах примут участие семь человек.
За руль болида-2021 Сайнс сможет сесть на предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут с 12 по 14 марта.
Читайте также:
Предыдущая новость
«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
2
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер