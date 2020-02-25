Видео: Риккардо станцевал для Окона

Команда Renault опубликовала в твиттере видео с фотосессии своих пилотов: Даниэля Риккардо и новичка Эстебана Окона. Причем если Окон вел себя достаточно скромно, то Риккардо решил воспользоваться возможностью и станцевать.

Окон пропустил сезон 2019 года в Формуле 1 и вернулся на место Нико Хюлькенберга. При этом француз остается резервистом Mercedes и сохраняет шанс попасть в чемпионскую команду в 2021 году. Контракты действующих пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса после 2020 года пока не продлены.