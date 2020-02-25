Видео: Риккардо станцевал для Окона
Поделились
Комментарии
Renault устроила фотосессию для своих пилотов. Риккардо показал себя значительно более раскованным
Команда Renault опубликовала в твиттере видео с фотосессии своих пилотов: Даниэля Риккардо и новичка Эстебана Окона. Причем если Окон вел себя достаточно скромно, то Риккардо решил воспользоваться возможностью и станцевать.
Окон пропустил сезон 2019 года в Формуле 1 и вернулся на место Нико Хюлькенберга. При этом француз остается резервистом Mercedes и сохраняет шанс попасть в чемпионскую команду в 2021 году. Контракты действующих пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса после 2020 года пока не продлены.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эстебан Окон , Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: Риккардо станцевал для Окона
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- MotoGP
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты
Слайд-шоу