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Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке

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Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке
Автор:
, Главный редактор
10 июл. 2020 г., 13:51

К моменту аварии пилот Renault успел совершить лишь один быстрый круг

Главным антигероем второй тренировки Гран При Штирии стал Даниэль Риккардо. Примерно через четверть часа он попал в аварию, ставшую наиболее разрушительной в этом сезоне.

Австралиец потерял машину на входе в 9-й поворот трассы в Шпильберге. На подходе к этому повороту скорость превышает 310 км/ч, а апекс гонщики проходят примерно на 240 км/ч. Впрочем, попасть на апекс поворота гонщик Renault не смог: задние колеса сорвались в скольжение – и автомобиль, пролетев по гравийной зоне безопасности, ударился в отбойник задней частью.

 

После аварии сессия была остановлена красным флагами. Пилот не пострадал, но машина своим ходом покинуть место инцидента не могла. На эвакуацию болида и оперативный ремонт отбойника ушло около четверти часа, после чего сессия возобновилась.

Полученные болидом повреждения вполне могут потребовать замены элементов силовой установки или коробки передач – но команда пока не озвучивала ни характер повреждений, ни причину инцидента.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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