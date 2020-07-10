Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке

Главным антигероем второй тренировки Гран При Штирии стал Даниэль Риккардо. Примерно через четверть часа он попал в аварию, ставшую наиболее разрушительной в этом сезоне.

Австралиец потерял машину на входе в 9-й поворот трассы в Шпильберге. На подходе к этому повороту скорость превышает 310 км/ч, а апекс гонщики проходят примерно на 240 км/ч. Впрочем, попасть на апекс поворота гонщик Renault не смог: задние колеса сорвались в скольжение – и автомобиль, пролетев по гравийной зоне безопасности, ударился в отбойник задней частью.

После аварии сессия была остановлена красным флагами. Пилот не пострадал, но машина своим ходом покинуть место инцидента не могла. На эвакуацию болида и оперативный ремонт отбойника ушло около четверти часа, после чего сессия возобновилась.

Полученные болидом повреждения вполне могут потребовать замены элементов силовой установки или коробки передач – но команда пока не озвучивала ни характер повреждений, ни причину инцидента.