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Видео: Red Bull Racing провела пит-стоп в полной темноте

В команде решили проверить, насколько быстро бригада механиков в состоянии провести привычную процедуру, если вокруг нет источников света

Автор Базиль Давуан
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В прошедшем сезоне Формулы 1 команда из Милтон-Кинса в шестой раз подряд выиграла приз DHL за самые быстрые пит-стопы – он вручается за наибольшее количество гонок, где ее механики стали лучшими по ходу сезона.

При этом абсолютный рекорд сейчас все же принадлежит бригаде McLarten – на осеннем этапе в Катаре она сменила все четыре колеса на машине Ландо Норриса за 1,80 секунды. 

Между тем, в Red Bull задумали необычный проект – провести хорошо отработанную процедуру обслуживания машины… в полной темноте. Механики, у которых все действия запрограммированы на уровне мышечной памяти, начали тренировки – но перед этим у главных лиц команды спросили, каких результатов они ожидают. 

Кристиан Хорнер назвал цифру в 2,6 секунды, Серхио Перес – целых 33. Самым оптимистичным оказался прогноз тим-менеджера Джонатана Уитли – 2,1, тогда как Макс Ферстаппен тоже не слишком поверил в механиков, предсказав пит-стоп в темноте за 6,69 секунды. 

В самой бригаде нацелились уложиться в 3,1 секунды. Начальные попытки, которые механики проводили с заклеенными пленкой визорами шлемов с машиной RB14, оснащенной электромотором, вышли далеко не самыми стремительными. Время первой из них составило 8,84 секунды. 

Затем пришло время выключить свет и запустить инфракрасные камеры Что было дальше, и кто точнее всех предсказал итоговое время, которого удалось добиться за десять попыток – смотрите в нашем видео. 

Red Bull Racing, пит-стоп в темноте

Фото: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing, пит-стоп в темноте

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