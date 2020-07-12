Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге

Гран При Штирии стал провалом для Скудерии: гонщики столкнулись друг с другом в третьем повороте первого круга.

Феттель стартовал десятым, а Леклер – 14-м. На старте Шарль прорвался вперед и попробовал обойти напарника, заняв внутреннюю траекторию. При том что Феттель в этот момент сам находился на внутренней стороне поворота, пытаясь опередить еще двух соперников.

После инцидента Себастьян Феттель сразу отправился в боксы и сошел. Леклер же, сменив переднее крыло и шины, вернулся на трассу. Но спустя круг монегаск понял, что машина получила слишком серьезные повреждения, после чего также оформил сход.

В паддоке монегаск признал свою единоличную вину в столкновении.