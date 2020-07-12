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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге

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Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге
Автор:
, Редактор
12 июл. 2020 г., 16:55

В субботу гонщики Скудерии неудачно провели квалификацию, а в воскресенье – выбыли из борьбы в самом начале заезда

Гран При Штирии стал провалом для Скудерии: гонщики столкнулись друг с другом в третьем повороте первого круга. 

Феттель стартовал десятым, а Леклер – 14-м. На старте Шарль прорвался вперед и попробовал обойти напарника, заняв внутреннюю траекторию. При том что Феттель в этот момент сам находился на внутренней стороне поворота, пытаясь опередить еще двух соперников.

 

 

После инцидента Себастьян Феттель сразу отправился в боксы и сошел. Леклер же, сменив переднее крыло и шины, вернулся на трассу. Но спустя круг монегаск понял, что машина получила слишком серьезные повреждения, после чего также оформил сход.

В паддоке монегаск признал свою единоличную вину в столкновении.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
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Автор Сергей Иванов

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