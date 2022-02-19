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Формула 1 Новости

Видео: первый онборд с машины Ф1 2022 года

В комментариях к видео болельщики даже отметили, что теперь, по их мнению, автомобили Ф1 напоминают болиды Формулы Е

Видео: первый онборд с машины Ф1 2022 года
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18 февраля команда Формулы 1 Mercedes представила миру свой автомобиль, на котором Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон проведут сезон-2022. В тот же день через несколько часов после презентации коллектив провел обкатку W13 в рамках съемочного дня на трассе в Сильверстоуне. Помимо фотографий, болельщикам показали и видео, включая онборд с самой машины.

В ролике, который Mercedes опубликовала в социальных сетях, представлен не только вид «от лица» гонщика: например, можно также посмотреть, как работает система DRS.

 
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