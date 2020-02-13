Видео: первые кадры с болидом McLaren MCL35
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По ходу презентации нового автомобиля британской команды основное внимание уделялось руководству McLaren и ее гонщикам, в то время как сама машина осталась слегка в стороне. Но еще по ходу мероприятия команда опубликовала первое видео с болидом 2020 года.
Вскоре после первого появления на публике автомобиля McLaren MCL35 в соцсетях появился официальный видеоролик, позволяющий рассмотреть новинку повнимательнее.
Машина была представлена миру в рамках презентации, которая состоялась в четверг на базе британской команды в Уокинге.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация McLaren
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Видео: первые кадры с болидом McLaren MCL35
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