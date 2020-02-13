Видео: первые кадры с болидом McLaren MCL35

Вскоре после первого появления на публике автомобиля McLaren MCL35 в соцсетях появился официальный видеоролик, позволяющий рассмотреть новинку повнимательнее.

Машина была представлена миру в рамках презентации, которая состоялась в четверг на базе британской команды в Уокинге.