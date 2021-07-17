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Видео: Переса сдуло с трассы грязным воздухом на 250 км/ч

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, главный редактор

Пилот Red Bull рассказал, что чувствовал себя не слишком уверенно с самого начала субботнего спринта

Видео: Переса сдуло с трассы грязным воздухом на 250 км/ч

Главным неудачником первой в истории чемпионатов Формулы «спринтерской квалификации» стал Серхио Перес. Мексиканец потерял две позиции на старте, а на 5-м круге его машину и вовсе закрутило на выходе из поворота Чэпел – в момент, когда скорость составляла около 250 км/ч. После этого оставшуюся часть заезда Перес провел на 18-й позиции, а за круг до финиша и вовсе заехал в боксы. Таким образом, воскресную гонку пилот Red Bull начнет с последнего места.

«В этом заезде мне было, пожалуй, тяжелее всего – если вспоминать последние гонки, – рассказал Перес журналистам в паддоке вечером в субботу. – При езде в грязном воздухе машина вела себя не лучшим образом – и пока я не могу сказать, связано это с небольшим количеством топлива в баке или еще с чем-то. Так или иначе, во время езды в толпе в начале гонки мне пришлось непросто.

Контроль над машиной я потерял, когда выходил из поворота и уже достаточно активно разгонялся. Попал в струю грязного воздуха – и начались проблемы. По сути я достаточно быстро превратился в пассажира».

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Мексиканец также рассказал, что причиной его схода в самом конце заезда стали серьезные вибрации из-за проплешин, появившихся на шинах в момент инцидента. Успел Перес поделиться и своими впечатлениями от нового формата уик-энда.

«Субботняя тренировка в нынешнем виде, по сути, бесполезна – ты не можешь ее толком использовать для подготовки к чему бы то ни было. В результате все просто экономят ресурс машин. Это стоит поправить. Может быть, нам не стоит так долго бездельничать в пятницу – до квалификации можно провести обе тренировки. А между квалификацией и спринтом может и не быть никаких заездов…»

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