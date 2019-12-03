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Формула 1 / Тесты в Абу-Даби / Новость

Видео: Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби

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Видео: Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби
Автор:
, редактор
3 дек. 2019 г., 15:46

Первый день заездов на трассе в ОАЭ обошелся без серьезных происшествий. Но двое из двенадцати пилотов все-таки не поделили между собой одну из точек трассы.

Первый день шинных тестов в Абу-Даби не прошел без инцидентов. Серхио Перес и Себастьян Феттель ближе к концу дня не разъехались на входе в один из поворотов и допустили небольшой контакт. Для Феттеля столкновение закончилось разворотом и проколом колеса, Перес же смог продолжить начатую ранее серию кругов.

 

Феттель за день проехал 136 кругов и завершил его на 2-м месте по времени на круге. Перес проехал 120 кругов и показал 4-й результат.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Тесты в Абу-Даби
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Серхио Перес В Магазин
Автор Иван Матушкин

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