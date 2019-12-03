Видео: Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби
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Первый день заездов на трассе в ОАЭ обошелся без серьезных происшествий. Но двое из двенадцати пилотов все-таки не поделили между собой одну из точек трассы.
Первый день шинных тестов в Абу-Даби не прошел без инцидентов. Серхио Перес и Себастьян Феттель ближе к концу дня не разъехались на входе в один из поворотов и допустили небольшой контакт. Для Феттеля столкновение закончилось разворотом и проколом колеса, Перес же смог продолжить начатую ранее серию кругов.
Феттель за день проехал 136 кругов и завершил его на 2-м месте по времени на круге. Перес проехал 120 кругов и показал 4-й результат.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Тесты в Абу-Даби
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Серхио Перес В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Видео: Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби
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