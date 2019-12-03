Видео: Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби

Первый день шинных тестов в Абу-Даби не прошел без инцидентов. Серхио Перес и Себастьян Феттель ближе к концу дня не разъехались на входе в один из поворотов и допустили небольшой контакт. Для Феттеля столкновение закончилось разворотом и проколом колеса, Перес же смог продолжить начатую ранее серию кругов.

Феттель за день проехал 136 кругов и завершил его на 2-м месте по времени на круге. Перес проехал 120 кругов и показал 4-й результат.