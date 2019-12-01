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Видео: обгон Сайнса в Абу-Даби, который не показали по TV

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Видео: обгон Сайнса в Абу-Даби, который не показали по TV
Автор:
, Редактор
1 дек. 2019 г., 20:59

На последнем круге Карлос Сайнс обошел Нико Хюлькенберга в борьбе за десятую позицию и заработал одно очко в гонке. Очко, которое решило судьбу борьбы за важную позицию в общем зачете.

Карлосу Сайнсу требовалось в Гран При Абу-Даби на одно очко опередить Пьера Гасли, чтобы занять шестое место по итогам сезона. И испанец сумел сделать это на последнем круге. Момент не попал в трансляцию гонки, что огорчило испанца. Но пресс-служба чемпионата оперативно выложила видео с бортовой камеры Сайнса в соцсети.

 

После финиша гонщик весьма эмоционально обсудил события последнего круга со своим гоночным инженером.

Команда: Да, Карлос! Ты сделал это, дружище! За десять поворотов до конца гонки! Десятое место, одно очко – это все, что нам нужно. Отличная работа.

Сайнс: Ай-ай-ай! Ю-ху! Вы видели, как я прошел? А-А-А! Это было непросто, парни, ух как не просто.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Автор Сергей Иванов

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