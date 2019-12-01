Видео: обгон Сайнса в Абу-Даби, который не показали по TV
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На последнем круге Карлос Сайнс обошел Нико Хюлькенберга в борьбе за десятую позицию и заработал одно очко в гонке. Очко, которое решило судьбу борьбы за важную позицию в общем зачете.
Карлосу Сайнсу требовалось в Гран При Абу-Даби на одно очко опередить Пьера Гасли, чтобы занять шестое место по итогам сезона. И испанец сумел сделать это на последнем круге. Момент не попал в трансляцию гонки, что огорчило испанца. Но пресс-служба чемпионата оперативно выложила видео с бортовой камеры Сайнса в соцсети.
После финиша гонщик весьма эмоционально обсудил события последнего круга со своим гоночным инженером.
Команда: Да, Карлос! Ты сделал это, дружище! За десять поворотов до конца гонки! Десятое место, одно очко – это все, что нам нужно. Отличная работа.
Сайнс: Ай-ай-ай! Ю-ху! Вы видели, как я прошел? А-А-А! Это было непросто, парни, ух как не просто.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: обгон Сайнса в Абу-Даби, который не показали по TV
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28 нояб. - 1 дек.
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