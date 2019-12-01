Видео: обгон Сайнса в Абу-Даби, который не показали по TV

Карлосу Сайнсу требовалось в Гран При Абу-Даби на одно очко опередить Пьера Гасли, чтобы занять шестое место по итогам сезона. И испанец сумел сделать это на последнем круге. Момент не попал в трансляцию гонки, что огорчило испанца. Но пресс-служба чемпионата оперативно выложила видео с бортовой камеры Сайнса в соцсети.

После финиша гонщик весьма эмоционально обсудил события последнего круга со своим гоночным инженером.

Команда: Да, Карлос! Ты сделал это, дружище! За десять поворотов до конца гонки! Десятое место, одно очко – это все, что нам нужно. Отличная работа.

Сайнс: Ай-ай-ай! Ю-ху! Вы видели, как я прошел? А-А-А! Это было непросто, парни, ух как не просто.