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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Видео: обгон, решивший судьбу победы во Франции

На предпоследнем круге гонки Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона в «эске» на прямой «Мистраль»

Видео: обгон, решивший судьбу победы во Франции

Ферстаппен захватил лидерство после первой волны пит-стопов, отыгравшись за ошибку на старте. Но вскоре гонщик предупредил команду, что нового комплекта шин не хватит, чтобы вести борьбу с преследующим его Льюисом Хэмилтоном до самого финиша.

В Red Bull изменили тактическую схему, провели Максу еще один пит-стоп – и после красивой погони тот настиг Льюиса. На предпоследнем круге последовала атака, решившая судьбу гонки. Вот как это было: 

 
 

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