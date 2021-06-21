Видео: обгон, решивший судьбу победы во Франции

Ферстаппен захватил лидерство после первой волны пит-стопов, отыгравшись за ошибку на старте. Но вскоре гонщик предупредил команду, что нового комплекта шин не хватит, чтобы вести борьбу с преследующим его Льюисом Хэмилтоном до самого финиша.

В Red Bull изменили тактическую схему, провели Максу еще один пит-стоп – и после красивой погони тот настиг Льюиса. На предпоследнем круге последовала атака, решившая судьбу гонки. Вот как это было: