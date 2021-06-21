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Видео: обгон, решивший судьбу победы во Франции
На предпоследнем круге гонки Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона в «эске» на прямой «Мистраль»
Ферстаппен захватил лидерство после первой волны пит-стопов, отыгравшись за ошибку на старте. Но вскоре гонщик предупредил команду, что нового комплекта шин не хватит, чтобы вести борьбу с преследующим его Льюисом Хэмилтоном до самого финиша.
В Red Bull изменили тактическую схему, провели Максу еще один пит-стоп – и после красивой погони тот настиг Льюиса. На предпоследнем круге последовала атака, решившая судьбу гонки. Вот как это было:
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Видео: обгон, решивший судьбу победы во Франции
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