Видео: новый болид McLaren впервые покинул боксы
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Британская команда выкатила свою гоночную машину MCL35 на трассу в Барселоне
McLaren опубликовала в твиттере видео с первым выездом своего автомобиля 2020 года на гоночную трассу в Барселоне. За руль машины сел Ландо Норрис.
Обкатка состоялась в рамках съемочного дня – у каждого участника чемпионата есть возможность проводить такие дважды по ходу сезона. При этом на машину устанавливаются специальные жесткие шины с протектором, а общая дистанция не может превышать 100 км.
Съемочные дни дано превратились в Ф1 в частные тесты, ранее эту же возможность проверить свою технику 2020 года уже использовали Mercedes, Red Bull, AlphaTauri и Alfa Romeo. Официальные предсезонные тесты Ф1 стартуют на той же трассе в Каталонии уже в ближайший вторник и будет состоять из двух сессий по три дня каждая.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: новый болид McLaren впервые покинул боксы
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