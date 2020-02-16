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Видео: новый болид McLaren впервые покинул боксы

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Видео: новый болид McLaren впервые покинул боксы
Автор:
, Редактор
16 февр. 2020 г., 09:29

Британская команда выкатила свою гоночную машину MCL35 на трассу в Барселоне

McLaren опубликовала в твиттере видео с первым выездом своего автомобиля 2020 года на гоночную трассу в Барселоне. За руль машины сел Ландо Норрис.

 

Обкатка состоялась в рамках съемочного дня – у каждого участника чемпионата есть возможность проводить такие дважды по ходу сезона. При этом на машину устанавливаются специальные жесткие шины с протектором, а общая дистанция не может превышать 100 км.

 

Съемочные дни дано превратились в Ф1 в частные тесты, ранее эту же возможность проверить свою технику 2020 года уже использовали Mercedes, Red Bull, AlphaTauri и Alfa Romeo. Официальные предсезонные тесты Ф1 стартуют на той же трассе в Каталонии уже в ближайший вторник и будет состоять из двух сессий по три дня каждая.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Сергей Иванов

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