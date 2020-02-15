Видео: новый болид Даниила Квята со всех сторон
Поделились
Комментарии
15 февр. 2020 г., 09:24
Машину AlphaTauri AT01 представили на родине Red Bull в Австрии
В 2020 году Даниил Кваят и Пьер Гасли будут выступать на машинах с новым именем AlphaTauri AT01. Наследница Toro Rosso STR14 получила ливрею с сочетанием белого и темно-синего цвета и, по словам главы команды Франца Тоста, отличается выдающимися аэродинамическими характеристиками.
Читайте также:
Следующая новость
Предыдущая новость
Абитбуль: Есть повод считать, что мы в Ф1 надолго
Следующая новость
Видео: Квят первым сел за руль AlphaTauri AT01
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri
Видео: новый болид Даниила Квята со всех сторон
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
Слайд-шоу