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Формула 1 / Новость

Видео: новый болид Даниила Квята со всех сторон

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Видео: новый болид Даниила Квята со всех сторон
15 февр. 2020 г., 09:24

Машину AlphaTauri AT01 представили на родине Red Bull в Австрии

В 2020 году Даниил Кваят и Пьер Гасли будут выступать на машинах с новым именем AlphaTauri AT01. Наследница Toro Rosso STR14 получила ливрею с сочетанием белого и темно-синего цвета и, по словам главы команды Франца Тоста, отличается выдающимися аэродинамическими характеристиками.

 

 

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