Видео: новый болид Даниила Квята со всех сторон

В 2020 году Даниил Кваят и Пьер Гасли будут выступать на машинах с новым именем AlphaTauri AT01. Наследница Toro Rosso STR14 получила ливрею с сочетанием белого и темно-синего цвета и, по словам главы команды Франца Тоста, отличается выдающимися аэродинамическими характеристиками.



