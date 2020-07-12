Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

На последних кругах Гран При Штирии Даниэль Риккардо подвергался атакам со стороны Лэнса Стролла в борьбе за шестую позицию. Это позволило шедшему восьмым Ландо Норрису догнать обоих. В момент, когда Стролл все же обогнал Риккардо, Норрис проскочил следом. На том же круге пилот McLaren сумел опередить и Стролла.

Незадолго до этого впереди произошел контакт между Алексом Элбоном и атаковавшим его Серхио Пересом. В итоге Перес повредил переднее крыло и потерял темп. На выходе из последнего поворота, буквально на финишной прямой, Норрис также обогнал Переса и увидел клетчатый флаг пятым.