Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
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Пилот McLaren разом прошел Даниэля Риккардо и обе машины Racing Point
На последних кругах Гран При Штирии Даниэль Риккардо подвергался атакам со стороны Лэнса Стролла в борьбе за шестую позицию. Это позволило шедшему восьмым Ландо Норрису догнать обоих. В момент, когда Стролл все же обогнал Риккардо, Норрис проскочил следом. На том же круге пилот McLaren сумел опередить и Стролла.
Незадолго до этого впереди произошел контакт между Алексом Элбоном и атаковавшим его Серхио Пересом. В итоге Перес повредил переднее крыло и потерял темп. На выходе из последнего поворота, буквально на финишной прямой, Норрис также обогнал Переса и увидел клетчатый флаг пятым.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
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