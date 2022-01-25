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Формула 1 Новости

Видео: Норрис попробовал себя в роли актера

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Ландо снялся в рекламном видео для одного из спонсоров McLaren

Видео: Норрис попробовал себя в роли актера
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Гонщик McLaren Ландо Норрис по ходу минувшего сезона Ф1 успел еще и освоить новую профессию. Британец снялся в ролике одного из партнеров команды – бренда TUMI, который производит чемоданы и сумки для путешествий. 

По всей видимости, для Ландо это стало большим событием: в середине января пилот на своем Youtube-канале выложил влог, посвященный съемкам рекламного мини-фильма. 

В начале видео Норрис рассказывает, что он будет делать перед камерами: держать и носить разные сумки так, чтобы замотивировать зрителей их купить. В ролике видно, что британец выступил не только в роли «вешалки» – он также демонстрировал свои способности на симуляторе и занимался различными специализированными физическими нагрузками. По итогам Ландо в шутку отметил, что благодаря съемкам он получил много бесплатной одежды и сумок.

 
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