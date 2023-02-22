McLaren провела обкатку в Бахрейне и постаралась кое-что спрятать: видео

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В отличие от соперников, McLaren предпочла провести съемочный день не в Европе, а в Бахрейне – за два дня до старта официальных тестов Ф1. Ландо Норрис и Оскар Пиастри проехали на MCL60 положенные правилами 100 км на жестких шинах, и вечером пресс-служба поделилась коротким видео о ходе обкатки.

В нем использованы кадры с самых разных ракурсов – с использованием дронов, камер на самой машине и других.

Но при попытке рассмотреть конструктивные особенности новинки внезапно выяснилось, что на все ракурсах, которые позволяют увидеть MCL60 сбоку, использован эффект размытия. Он не оставил шансов понять, какое решение конструкторы использовали для кромки днища.

Скрытые детали днища McLaren MCL60

Поскольку эта область машины крайне важна для реализации граунд-эффекта, эксперты предположили, что McLaren скрывает там что-то очень важное. Звучали даже версии о реализации принципа двойного днища.

Раскрыть секрет команды из Уокинга можно будет уже в четверг, когда стартует официальная предсезонная сессия в Сахире. McLaren пока не озвучила график работы своих пилотов.

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