McLaren провела обкатку в Бахрейне и постаралась кое-что спрятать: видео
Команда опубликовала ролик по итогам заездов в Сахире, но явно не захотела показывать в нем особенности конструкции днища своей новинки MCL60
В отличие от соперников, McLaren предпочла провести съемочный день не в Европе, а в Бахрейне – за два дня до старта официальных тестов Ф1. Ландо Норрис и Оскар Пиастри проехали на MCL60 положенные правилами 100 км на жестких шинах, и вечером пресс-служба поделилась коротким видео о ходе обкатки.
В нем использованы кадры с самых разных ракурсов – с использованием дронов, камер на самой машине и других.
Но при попытке рассмотреть конструктивные особенности новинки внезапно выяснилось, что на все ракурсах, которые позволяют увидеть MCL60 сбоку, использован эффект размытия. Он не оставил шансов понять, какое решение конструкторы использовали для кромки днища.
Скрытые детали днища McLaren MCL60
Поскольку эта область машины крайне важна для реализации граунд-эффекта, эксперты предположили, что McLaren скрывает там что-то очень важное. Звучали даже версии о реализации принципа двойного днища.
Раскрыть секрет команды из Уокинга можно будет уже в четверг, когда стартует официальная предсезонная сессия в Сахире. McLaren пока не озвучила график работы своих пилотов.
Узнать больше о предстоящих тестах Ф1 вы можете в нашем специальном разделе.
FIA изменила зоны DRS на пяти трассах Ф1
Репортер Sky привел три доказательства непобедимости Red Bull в 2023 году
Самое важное:
Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне
Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне
Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах
Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах
СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari
СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari
Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет
Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.