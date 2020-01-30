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Формула 1 / Новость

Видео: McLaren впервые завела новую машину

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Видео: McLaren впервые завела новую машину
Автор:
, редактор
30 янв. 2020 г., 07:11

Команда готовится к презентации нового болида, до которой осталось две недели.

McLaren успешно запустила новую машину MCL35, с которой будет выступать в Формуле 1 в 2020 году. Запуск прошел на базе в Уокинге, на нем присутствовали руководитель команды Андреас Зайдль и глава правления Зак Браун. 

Видео с запуска двигателя McLaren опубликовала в твиттере, не показав при этом, как выглядит дизайн нового болида. Отметим, что в этом сезоне McLaren в последний раз использует силовые установки Renault, после чего переключится на Mercedes.

 

Официальная презентация новой машины McLaren пройдет 13 февраля, за шесть дней до старта первых предсезонных тестов в Барселоне.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

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