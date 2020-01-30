Видео: McLaren впервые завела новую машину
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Команда готовится к презентации нового болида, до которой осталось две недели.
McLaren успешно запустила новую машину MCL35, с которой будет выступать в Формуле 1 в 2020 году. Запуск прошел на базе в Уокинге, на нем присутствовали руководитель команды Андреас Зайдль и глава правления Зак Браун.
Видео с запуска двигателя McLaren опубликовала в твиттере, не показав при этом, как выглядит дизайн нового болида. Отметим, что в этом сезоне McLaren в последний раз использует силовые установки Renault, после чего переключится на Mercedes.
Официальная презентация новой машины McLaren пройдет 13 февраля, за шесть дней до старта первых предсезонных тестов в Барселоне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Видео: McLaren впервые завела новую машину
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