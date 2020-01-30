Видео: McLaren впервые завела новую машину

McLaren успешно запустила новую машину MCL35, с которой будет выступать в Формуле 1 в 2020 году. Запуск прошел на базе в Уокинге, на нем присутствовали руководитель команды Андреас Зайдль и глава правления Зак Браун.

Видео с запуска двигателя McLaren опубликовала в твиттере, не показав при этом, как выглядит дизайн нового болида. Отметим, что в этом сезоне McLaren в последний раз использует силовые установки Renault, после чего переключится на Mercedes.

Официальная презентация новой машины McLaren пройдет 13 февраля, за шесть дней до старта первых предсезонных тестов в Барселоне.